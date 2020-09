Cicoria (Ethenea e Mainfirst): "Autunno, consulenti non abbassate la guardia. Con i clienti più incontri e meno video chiamate"

La puntata di giovedì 17 settembre di INVESTIRENOW, la trasmissione in video-streaming condotta dal caporedattore di Investire Marco Muffato, ha ospitato Michele Cicoria, l'head of Italia di Fenthum, la società che rappresenta in Italia i marchi Ethenea e Mainfirst, entrambi gestori attivi e indipendenti. Cicoria halanciato un messaggio ai consulenti finanziari italiani di non adagiarsi sui grandi risultati di raccolta del primo semestre e e di porre particolare attenzione a portafogli e relazione con i clienti. "Consiglio ai consulenti finanziari, in vista di un autunno che presenterà molte incertezze a causa dell'evoluzione del Covid, dei problemi dell'economia, con possibili riflessi sui mercati finanziari, di non abbassare la guardia e di diminuire la componente di rischio nei portafogli dei clienti soprattutto se si lavora per obiettivi". Ma Cicoria ha dato suggerimenti ai cf anche sulla relazione con i clienti in questo periodo di convivenza con la pandemia. "I consulenti finanziari in questa fase devono evitare di adagiarsi su prassi che sono state straordinarie e collegate all'emergenza nella relazione con i clienti. Le videochiamate sono state utilissime nel periodo del lockdown ma non possono sostituire ora in tutto e per tutto la relazione personale con il cliente. La comodità dei collegamenti a distanza in video alla lunga potrebbe allentare invece che rafforzare la relazione tra cf e clienti".