Conte (Anasf) oggi in diretta alle 18.30, un appello al voto per le elezioni Enasarco

Riusciranno i consulenti finanziari ad avere sempre più voce in Enasarco, il fondo di previdenza integrativo degli agenti di commercio a cui aderiscono? Probabilmente sì votando in massa per la coalizione "FARE PRESTO!"di cui fa parte la propria associazione di categoria, l'Anasf, con Federagenti, Fiarc e Confesercenti. In questa logica di motivare e compattare la propria base elettorale la puntata di oggi di INVESTIRENOW sarà centrata proprio sull'appello al voto per una nuova Enasarco da parte del presidente Anasf Luigi Conte e diretto a tutti i consulenti finanziari. Le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei delegati (previste per lo scorso aprile e rimandate a causa dell'emergenza da Covid-19), si svolgeranno da giovedì 24 settembre 2020 a mercoledì 7 ottobre 2020.Sarà possibile votare online dalle 9 alle 18, nei giorni dal lunedì al venerdì, e dalle 9 alle 20, nei giorni di sabato e domenica.

Conducono la puntata Sergio Luciano e Marco Muffato, rispettivamente direttore e caporedattore di Investire