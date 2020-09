Esg, tra stili di investimento, controversie e crescita della "S"

"Gli investimenti secondo criteri Esg sono più diffusi in Europa che negli Stati Uniti: nonostante la penetrazione dei fondi con etichetta Esg sia ancora bassa, i fondi azionari dell'Ue sono cresciuti costantemente negli ultimi 2 anni e ora rappresentano il 7% del totale dei fondi azionari UE, contro il 2% degli Usa". Il commento a cura del Macro & Market Research di Generali Investments.

Le azioni del paniere Esg rientrano prevalentemente in uno stile di investimento Quality/Growth e non Value. La recente buona performance degli indici Esg è infatti anche il risultato di un'allocazione settoriale che vede i titoli Value sottorappresentati. Al contrario, il peso maggiore dei settori Materials, Utilities, IT e Sanità ha contribuito alla forte sovraperformance dell'indice Esg europeo.

Le notevoli controversie sull'effettiva aderenza delle imprese agli impegni Esg hanno un impatto significativo sui rendimenti delle azioni Ue: le società europee con il punteggio più alto (e ridotte controversie Esg) nell'indice Esg Controversies hanno sovraperformato i peggiori punteggi (quartile inferiore del 10%) del 15% da inizio anno e del 26% dal inizio 2019. Negli Stati Uniti, più di 600 miliardi di dollari di valore sono andati persi a causa delle controversie Esg.

Il dibattito Esg sposterà l'attenzione dalle questioni ambientali a quelle sociali ("S"), una tendenza che sarà acuita dalla crisi Covid. La transizione da “Esg” a “eSg” è una grande opportunità per il lancio di nuovi prodotti. Coloro che arriveranno per primi con prodotti innovativi in grado di cattura l'esposizione a questi temi di investimento, saranno in gradi di raccogliere nuovi flussi e AuM.