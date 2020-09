La crescente attenzione alle tematiche della sostenibilità, e l’elevata importanza che i titoli di Stato dei paesi della zona euro hanno indotto Ubs Am, tra i leader a livello europeo nel segmento degli Etf Esg, a sviluppare un nuovo strumento in grado di offrire una versione Esg di uno dei più importanti benchmark su obbligazioni governative dell’area euro, il J.P. Morgan EMU Government Index.

L’8 settembre è stato quotato su Borsa Italiana l’Ubs Etf – J.P. Morgan EMU Government Esg Liquid Bond Ucits Ets, che rappresenta sostanzialmente il primo Etf che consente di prendere posizione su un diversificato indice composto da titoli di Stato liquidi, investment grade e non, emessi dai Paesi che hanno aderito alla moneta unica europea e che hanno superato il vaglio di un filtro di sostenibilità definito e implementato dall’index provider.

L'Etf di Ubs Am investe sui bond emessi da dieci Paesi europei - Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Portogallo, Spagna - coprendo tutto lo spettro relativamente alla scadenza delle obbligazioni. Lo screening di sostenibilità avviene utilizzando le metodologie sviluppate dalle società RepRisk e Sustainalytics. La prima compie un’approfondita analisi delle news quotidiane legate ai singoli Paesi da un punto di vista della sostenibilità; la seconda analizza quanto in maniera efficace ciascun Paese utilizzi, relativamente alla dimensione Esg, le proprie risorse finanziarie.

“Guardando al settore europeo degli Etf, è sempre più evidente come gli investitori premino gli emittenti in grado di sviluppare e proporre con costanza soluzioni innovative e in grado di venire incontro alle loro attese", commenta Francesco Branda (in foto), head of passive & Etf specialist sales Italy di Ubs Am. "Ubs Etf è leader nelle soluzioni Esg e con questo nuovo Etf ampliamo e rendiamo più granulare la nostra offerta di Etf governativi con filtro sulla sostenibilità. L’Ubs Etf J. P. Morgan Emu Government Esg Liquid Bond Ucits Ubs consente di prendere posizione sui bond governativi dell’area euro a costi contenuti, in modo diversificato e trasparente, beneficiando dei vantaggi dell’approccio ESG e della replica di un indice sviluppato da un index provider di alta qualità come J.P Morgan, il benchmark di riferimento per gli investimenti sulle obbligazioni governative di molti investitori istituzionali”.

Il lancio del fondo consente alla società di compiere un passo ulteriore verso il completamento della propria gamma di Etf obbligazionari Esg, che già annovera tra le sue fila strumenti altamente innovativi come l’Ubs Etf (LU) J.P. Morgan Global Government Esg Liquid Bond Ucits Etf – primo Etf sui titoli di Stato globali a integrare uno screening di sostenibilità, lanciato a ottobre 2019 – e l’Ubs (LU) Bloomberg Barclays Msci Global Liquid Corporates Sustainable Ucits Etf (USD) A-acc – il primo Etf sg sull’obbligazionario societario globale, lanciato a fine giugno 2020.