Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand - Fma) e Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

fscsbonds.com;

Onomar Ltd /Compare Income (www.compareincome.co.uk);

Litigate Claims Consultants (e-mail: [email protected]) clone di società autorizzata;

William Rogers Law (www.williamrogerslaw.com);

Donaldson-Finley Corporate Partners (www.donaldsonfinleycorp.com);

Uk Bonds Agency (www.ukbondsagency.com);

Invest Uk Bonds (www.investukbonds.com);

Uk London Bonds (www.uklondonbonds.com);

Uk Isa comparison a trading style of Easywealth Ltd (www.ukisacomparison.com);

Investor Supermarket (www.theinvestorsupermarket.com).

Segnalate dalla Finma:

CoiniPro (www.coinipro.com);

EPICS Investment (www.epicsinvestment.com).

Segnalate dalla Sfc:

http://fdtew.s9om.cn, clone di società autorizzata;

www.oanda-hk.com.

Segnalate dalla Fma (New Zealand):

ICX Capital Ltd (www.icxfor.com; www.icxcl.com);. La società risulta collegata alla EMCM Ltd (www.emcmltd.com/sc/index.php) e alla LX Markets (www.lx-markets.com);

AFOManagement (www.afomanagement.com).

Segnalata dalla Cbi:

Meta4fxtrade EU Ltd (https://www.meta4fxtrade.com).