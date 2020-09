Conte (Anasf) annuncia il Tavolo di lavoro Anasf-Assoreti sul ricambio generazionale

Nella puntata di lunedì 21 settembre di InvestireNow, condotta da Sergio Luciano e Marco Muffato, il presidente dell’Anasf Luigi Conte ha affrontato due nodi importanti per la professione di consulente finanziario: le elezioni di Enasarco, l’ente di previdenza integrativa degli agenti di commercio (categoria in cui sono ricompresi i consulenti finanziari) e i giovani, in una categoria dall’età media molto elevata superiore ai 51 anni. Forte appello ai cf per votare compatti per “Fare Presto! Fare Bene!”, la coalizione che comprende l’Anasf, Federagenti, Fiarc e Confesercenti. Il numero uno dei cf ha annunciato in diretta la costituzione della commissione di lavoro congiunta tra le due associazioni dei consulenti finanziari e delle reti per trovare una soluzione al problema dell’inserimento dei giovani nell’attività.

Qui sotto per rivedere la puntata con Conte protagonista.