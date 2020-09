Iase Italy prende forma: con Ambrosi anche Capobianco (ex Ocf) e Liccardo (ex Efpa Italia)

Iase compie i suoi primi passi. Il 15 settembre si è tenuto il primo board of directors Meeting della International association for sustainable economy (da cui l’acronimo Iase, appunto), cui hanno preso parte i rappresentanti dei Paesi membri della neonata associazione. In seguito al board meeting, il Consiglio direttivo di Iase Italy, ovvero l’organo deputato all’implementazione ed allo sviluppo degli obiettivi dell’associazione sul territorio italiano, si è riunito sotto la presidenza di Mario Ambrosi, che ritorna così a un incarico di grande visibilità e responsabilità dopo la presidente di Efpa Italia, la fondazione preposta alla certificazione dei professionisti del risparmio (consulenti finanziari in primis) .Tra i Consiglieri, individuati tra i soci fondatori dell’associazione italiana, ci sono diversi nomi molto conosciuti nel mondo del risparmio gestito a partire da Joe Capobianco (ex direttore di Apf prima e di Ocf poi, docente dei corsi di InvestireKnowledge, nella foto a destra), Luciano Liccardo (ex segretario generale di Efpa Italia, nella foto in basso) per proseguire con Rita Gian Franca Azara, Federico Diomeda e Davide Siri. Il Consiglio direttivo collaborerà a stretto contatto con il presidente e con i vertici dell’associazione Internazionale per raggiungere gli obiettivi che Iase si è posta al momento della sua fondazione, in primis la certificazione delle competenze in campo Esg (Environment, social, governance), che stanno assumendo crescente rilevanza per la nostra società oggi e nel prossimo futuro. In particolare i primi mesi di operatività vedranno Iase Italy fortemente impegnata nell’organizzazione e nel lancio delle prime sessioni d’esame per l’acquisizione delle due certificazioni che compongono il programma formativo di Iase: ISB (International Sustainable Business) destinata a tutti i settori e ISF (International Sustainable Finance) rivolta ai professionisti del settore finanziario. Ed ecco le prime dichiarazioni del presidente di Ias Italy, Mario Ambrosi, ha dichiarato: “Siamo una squadra forte e motivata che si è posta fin da subito obiettivi ambiziosi e la nostra fiducia sta marciando verso una direzione condivisa da molti. Stiamo infatti raccogliendo un grande apprezzamento da parte del mercato; un significativo numero di interlocutori che si sono dichiarati interessati ad approfondire i dettagli dell’operatività dell’associazione e molti professionisti si sono detti interessati a partecipare ai percorsi di certificazione, non appena saranno pronti”. Ambrosi ha quindi aggiunto: “Nel corso del 2020 le sfide generate dal Covid-19 sono state molteplici e in questo contesto le tematiche Esg hanno assunto una rilevanza maggiore rispetto al passato in tutto il mondo. L’esperienza dei componenti del Consiglio risulterà fondamentale per consolidare la struttura di questo nuovo e ambizioso progetto di formazione. Vogliamo migliorare gli standard professionali sui temi Esg per garantire uno sviluppo economico più sostenibile per il nostro Paese e, insieme a Iase International, essere di supporto a quello del pianeta”.