Il Recovery Fund per la sanità pubblica ecologicaGiordano (Sbarro Institute) presenta il progetto

Ospite e tema d’eccezione oggi a InvestireNow, la trasmissione di Economy Group condotta da Marco Muffato che andrà in onda in diretta video-streaming a partire dalle 18.30 sul profilo Facebook di Investiremag.it e sul canale YouTube di Economy Group. Partiamo dall’ospite, un luminare della medicina, napoletano, con una straordinaria carriera in Italia e negli Usa, dove attualmente vive. Parliamo di Antonio Giordano, MD, PhD, professore di Anatomia ed Istologia Patologia all'Università di Siena e direttore dello Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine della Temple University di Philadelphia. La sua attività di ricerca è focalizzata principalmente sui meccanismi di deregolazione del ciclo cellulare nel cancro. Allievo del premio Nobel Watson, nel 1993 ha identificato il gene soppressore del tumore RBL2/p130, la cui espressione è alterata in un'ampia varietà di tumori umani. Ha pubblicato oltre 600 articoli e ricevuto oltre 40 premi per i suoi contributi alla ricerca medica. Nominato di recente membro del Comitato scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità come rappresentante del Ministero dell’Ambiente per lo studio del rapporto tra ingiurie ambientali e patologie umane. Giordano coordinerà un progetto di valorizzazione della sanità pubblica ecologica, che sarà finanziato con un miliardo e mezzo di euro dal Recovery Fund. Giordano ha ricevuto il prestigioso incarico dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, dal Ministro della Salute Roberto Speranza, e dal viceministro Pierpaolo Sileri. Proprio questo progetto, la sua idea generale in corso di sviluppo, sarà al centro della puntata di oggi di InvestireNow.