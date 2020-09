Spectrum Markets, il mercato europeo per i certificates, avvia una collaborazione con l’economista e autore di libri francese Marc Touati. Touati è riconosciuto per i suoi commenti e le sue chiavi di lettura dei temi economico-finanziari in tutta Europa. Attraverso questa partnership, in veste di esperto dei mercati chiamato a commentare per conto di Spectrum Markets, Touati contribuirà a far crescere il profilo della società in molteplici forum economici e finanziari.

Touati è fondatore e guida della società di consulenza economica francese Aux Commandes De l’Economie et de la Finance (ACDEFI). In precedenza, è stato capo economista per il gruppo Natixis Banques Populaires per dodici anni.

“Questa è una collaborazione di assoluto valore per Spectrum Markets" commenta il suo ceo, Nicky Maan (in foto). "Marc ha una profonda competenza del mercato e un solido track record maturato nell’industria finanziaria europea. Far leva sulla sua conoscenza sarà di grande beneficio per noi”.

“Da sostenitore della negoziazione su piattaforme regolamentate", spiega Touati, "ho osservato i progressi fatti da Spectrum Markets a partire dal suo lancio un anno fa. È impressionante vedere come siano riusciti a integrare caratteristiche fortemente innovative, come la possibilità di operare 24/5 nel mercato, in aderenza all’impianto normativo, senza compromettere l’esperienza del cliente finale. Non vedo l’ora di poter dare il mio supporto a Spectrum Markets nel suo percorso per diventare il futuro leader del trading per investitori individuali”.

Spectrum Markets è il mercato pan-europeo dove gli investitori al dettaglio possono scambiare certificates attraverso i loro broker. Dal suo lancio, i prodotti sono disponibili nei seguenti dieci paesi: Germania, Francia, Italia, Spagna, Svezia, Norvegia, Paesi Bassi, Irlanda, Finlandia e Belgio.