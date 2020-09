Giordano (Sbarro Institute): “L'Italia investa in ricerca e non perderà i suoi migliori talenti”

“L’Italia non vuole perdere più i suoi migliori talenti? Governo e aziende investano in ricerca”. Questo è stato uno dei tanti spunti offerti da Antonio Giordano, MD, PhD, professore ordinario all'Università di Siena e direttore dello Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine della Temple University di Philadelphia, nel corso della sua partecipazione alla puntata del 22 settembre di InvestireNow, la trasmissione di Economy Group condotta da Marco Muffato. Giordano che è, membro del Comitato scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità come rappresentante del Ministero dell’Ambiente per lo studio del rapporto tra ingiurie ambientali e patologie umane, ha descritto le linee generali di un progetto che sulla valorizzazione della sanità pubblica ecologica, e che sarà finanziato con un miliardo e mezzo di euro dal Recovery Fund. Giordano ha ricevuto il prestigioso incarico dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, dal Ministro della Salute Roberto Speranza, e dal viceministro Pierpaolo Sileri.