Parte la Natixis Im Portfolio Cup, scopri i consulenti finanziari in gara

La puntata di oggi di Investirenow è dedicata alla presentazione della Natixis IM Portfolio Cup, la competizione dalla formula calcistico-finanziaria ideata da Investire, che prende il nome dalla società sponsor – Natixis IM - che ha fortemente creduto nella realizzazione di questo progetto e che si avvale della collaborazione tecnica di Fida. La gara vede 16 consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede affrontarsi nell’arco di un anno ciascuno con il proprio portafoglio e che sarà creato proprio come un allenatore farebbe con la propria squadra di calcio. Il capitale di partenza a disposizione di ciascun concorrente è di un milione di euro. I risultati del campionato saranno aggiornati mensilmente su Investire.

Alla puntata di oggi parteciperanno Antonio Bottillo, country head and executive managing director per l’Italia di Natixis Investment Managers, Gianni Costan, ceo di Fida, i 16 consulenti finanziari in gara, Giacomo Damian, coordinatore della Natixis IM Portfolio Cup, Sergio Luciano, direttore di Investire.

La puntata, che andrà in onda in diretta video-streaming a partire dalle 18.30 sul profilo Facebook di Investiremag.it e sul canale YouTube di Economy Group, sarà condotta dal caporedattore di Investire Marco Muffato.