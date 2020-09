Andrea Siviero è il nuovo Investment Strategist della società di gestione internazionale Ethenea Independent Investors Sa. Siviero, che lascia la Banca Nazionale Svizzera, è un esperto di macroeconomia e sistemi monetari internazionali e nel suo nuovo ruolo sarà responsabile dello sviluppo della visione macroeconomica di Ethenea e membro del Comitato per gli investimenti della società.

"Andrea è un'autorità indiscussa nel suo campo e siamo orgogliosi che sia entrato a far parte del nostro team di gestione", sottolinea Thomas Bernard, amministratore delegato e membro del consiglio di amministrazione di Ethenea. "In Ethenea, il lavoro di squadra ha un ruolo centrale: con la sua competenza e la sua vasta esperienza internazionale, Andrea darà un contributo prezioso alla gestione dei fondi Ethna e offrirà un valore aggiunto fondamentale al nostro team".

Andrea Siviero, svizzero, parla quattro lingue tra cui l’italiano, si è laureato in Economia politica e in Gestione aziendale all'Università di Neuchâtel, in Svizzera, e ha un dottorato in Economia. Prima di entrare in Ethenea, è stato direttore della Cooperazione monetaria internazionale presso la Banca Nazionale Svizzera. Durante la sua carriera ultraventennale, ha ricoperto diverse posizioni di alto livello, tra cui quelle di Senior Economist presso il Fondo Monetario Internazionale a Washington e di Responsabile dell'analisi del mercato finanziario presso il Dipartimento federale delle finanze a Berna. In questi ruoli, ha rappresentato la Svizzera in varie istituzioni finanziarie internazionali e ha partecipato a negoziati internazionali. Siviero è anche docente di Economia e sistemi monetari internazionali presso l'Università di Neuchâtel.