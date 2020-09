Natixis Im Portfolio Cup ai nastri di partenza, Rivedi la presentazione dei 16 consulenti finanziari in gara

“La Natixis IM Portfolio Cup è molto più che un gioco”, così si può sintetizzare l’intervento di Antonio Bottillo, country head and executive managing director per l’Italia di Natixis Investment Managers, nella puntata di InvestireNow del 23 settembre di presentazione del campionato dei consulenti finanziari organizzato da Investire e sponsorizzato dal colosso dell’asset management internazionale. Gioco, competizione sì ma con chiari intenti educational per promuovere tra addetti ai lavori e risparmiatori la cultura della corretta costruzione del portafoglio. Ricordiamo che la Natixis IM Portfolio Cup è una competizione dalla formula calcistico-finanziaria ideata da Investire, che prende il nome dalla società sponsor – Natixis IM - che ha fortemente creduto nella realizzazione di questo progetto e che si avvale della collaborazione tecnica di Fida. La gara vede 16 consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede affrontarsi nell’arco di un anno ciascuno con il proprio portafoglio e che sarà creato proprio come un allenatore farebbe con la propria squadra di calcio. Il capitale di partenza a disposizione di ciascun concorrente è di un milione di euro. I risultati del campionato saranno aggiornati mensilmente su Investire.

Alla puntata di ieri, condotta dal caporedattore di Investire Marco Muffato hanno partecipato oltre a Bottillo, Gianni Costan, ceo di Fida, Giacomo Damian, coordinatore della Natixis IM Portfolio Cup, Sergio Luciano, direttore di Investire. E ovviamente i 16 consulenti finanziari in gara, dove ciascun concorrente ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a partecipare a questa prima storica edizione della Natixis Im Portfolio Cup. In basso si può rivedere la puntata.