Exane Derivatives, due certificati con maxicedola e effetto triathlon

Exane Derivatives amplia la gamma di soluzioni di investimento con l’emissione di due Crescendo triathlon maxicedola, generando una struttura cedolare composta come segue:

L’effetto maxicedola prevede lo stacco di un maxi coupon condizionato a dicembre 2020;

condizionato a dicembre 2020; L’effetto triathlon permette invece all’investitore di ricevere una cedola condizionata mensile (a partire da gennaio 2021) il cui ammontare è funzione del numero di sottostanti sopra barriera. In altri termini, a differenza del normale Crescendo rendimento memory, anche se un sottostante finisce sotto barriera, l’investitore continua a ricevere una parte della cedola.

I certificati di nuova emissione prevedono la possibilità di rimborso anticipato a partire da aprile 2021 in caso di rialzo dei sottostanti e la protezione condizionata del capitale a scadenza qualora tutti i titoli si trovassero al di sopra di una barriera europea posta al 60% del livello iniziale.

“L’incertezza che sta caratterizzando i mercati nell’ultimo periodo rimane in linea con il nostro scenario autunnale per i mesi di settembre-ottobre, "spiega Antonio Manfrè (in foto), cross asset investment solutions sales di Exane Derivates". Quella di un mercato azionario meno direzionale e più volatile. Con la volontà di offrire delle soluzioni d’investimento alternative all’esposizione diretta al mercato azionario, i nuovi Crescendo Triathlon Maxicedola offrono una protezione condizionata del capitale a scadenza e, al contempo, un’interessante struttura cedolare tra Maxicedola condizionata e cedola mensile condizionata con l’effetto Triathlon”.

A fronte di un rischio in conto capitale e un rischio di credito relativo all’emittente e al garante, i Crescendo triathlon maxicedola permettono di generare rendimento in caso di mercati laterali e moderatamente ribassisti. I nuovi certificati sono negoziabili con liquidità giornaliera su EuroTLX a partire da 1 certificato (nominale: 1.000 euro).