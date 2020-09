Fusione Amiral-Efires, obiettivo: il mercato degli investimenti Esg

Amiral Gestion si fonde con Efires, società di consulenza strategica e supporto operativo nei settori degli investimenti responsabili (IR) e della responsabilità sociale d’mpresa (RSI o CSR). Nata nel 2013, Efires gestisce complessivamente più di 750 miliardi di euro, con clienti nel private banking e nell’asset management.

Integrando il team di Efires, la società di investimenti accelera la sua trasformazione nell’ambito degli investimenti responsabili, iniziata con i mandati ESGgestiti per conto dell’Erapfp (Établissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique) nel 2015 e poi dell’FRR (Fonds de réserve pour les retraites) nel 2019.

Per l'ad di Amiral Gestion, Nicolas Komilikis, “l’obiettivo è quello di rafforzare il nostro impegno negli investimenti responsabili, accelerando lo sviluppo del nostro processo di integrazione Esg proprietario. Ci proponiamo di generare un impatto positivo e concreto, in particolare attraverso un maggiore impegno degli azionisti nei confronti delle aziende, specie in quelle di piccole e medie dimensioni. In quest’ottica, nel 2019 abbiamo avviato la collaborazione con Efires, nel quadro di un incarico di consulenza, e oggi siamo molto lieti di poter affidare alle sue due co-fondatrici la realizzazione della strategia IR/Erg di Amiral Gestion che abbiamo costruito insieme”.

Questa nuova divisione di IR/Esg debutta nel settembre 2020 con l’ingresso di Véronique Le Heup, e si arricchirà nel 2021 delle competenze di Nadia Tihdaini, che svilupperà le pratiche IR e Esg di Amiral Gestion. L’obiettivo è quello di stimolare il dibattito sui processi ESG, assicurandone l’attuazione, il rispetto e l’evoluzione costante. La manager porterà la sua esperienza in tema Esg per consentire alla società di gestione di avanzare nel suo percorso per diventare un modello sotto il profilo della responsabilità.

Le Heup e Tihdaini, co-fondatrici di Efires, ne sono entusiaste. “Questa fusione è il risultato di una vero e proprio colpo di fulmine per Amiral Gestion e per la genuinità del suo approccio. Siamo lieti di unirci ai loro team che, durante la nostra collaborazione, ci ha dato prova della propria convinzione, nonché di una naturale cultura della responsabilità a tutti i livelli. Questa nuova sfida risponde al nostro desiderio di prendere parte a un’avventura collettiva in una società sana e stimolante, per spingere Amiral Gestion a raggiungere i massimi standard di responsabilità”.