Giovedì 1 ottobre 2020 prende il via la terza edizione del Mese dell’educazione finanziaria, promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria – Edufin, che quest’anno troverà una prosecuzione ideale nella quarta Settimana mondiale dell’investitore (World investor week o Wiw), promossa dalla Consob in via eccezionale nella prima settimana di novembre.

La Consob, in collaborazione con i partner della Wiw (l’Associazione dei docenti di Economia degli Intermediari e Mercati Finanziari – Adeimf, il Politecnico di Milano con il laboratorio Qfinlab, l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio – Feduf, la Fondazione Global Thinking, il Museo del Risparmio di Torino, l’Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari - Anasf), ha definito un programma denso di eventi che popoleranno sia il mese di ottobre sia la prima settimana di novembre.

Tra le tante iniziative, tutte fruibili tramite piattaforma digitale, si segnalano: le repliche dello spettacolo teatrale ‘Occhio alle truffe!’ del ciclo ‘Finanza in palcoscenico’; la conferenza-spettacolo dedicata al tema degli investimenti nei periodi di crisi; moduli formativi dedicati a insegnanti, genitori e studenti della scuola primaria e a studenti della scuola secondaria di II grado; seminari rivolti agli studenti universitari basati sulle evidenze delle ricerche Consob in tema di digitalizzazione dei servizi di investimento e finanza sostenibile.

Giovedì 1 ottobre 2020 alle ore 15.00, si terrà online l'evento di lancio. Il programma e gli obiettivi di questa Terza edizione del "Mese 2020" saranno illustrati da Annamaria Lusardi, Direttore del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria-Edufin e da Alessandro Rivera, Direttore Generale del Tesoro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le iniziative della Consob e quelle dei partner della Wiw sono riportate nel calendario consultabile al seguente link: http://www.consob.it/web/investor-education/calendario-eventi-2020 e nel calendario del Mese dell'educazione finanziaria disponibile sul portale del Comitato www.quellocheconta.gov.it.