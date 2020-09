Ambrosi (Iase Italy) presenta la certificazione Esg

Mario Ambrosi, neo presidente di Iase Italy, è l’ospite della puntata di InvestireNow di oggi mercoledì 30 settembre, la trasmissione in video-streaming di Economy Group. Per Ambrosi la International association for sustainable economy rappresenta un ritorno alla guida di una importante organizzazione dopo l’esperienza al timone di Efpa Italia. Una organizzazione, Iase Italy che come Efpa Italia è focalizzata sui temi della certificazione delle competenze dei consulenti finanziari (e non solo) ed è centrata sul solo perimetro Esg (Environment, social, governance) che sta assumendo crescente rilevanza per la nostra società oggi e nel prossimo futuro. Ambrosi presenterà caratteristiche e programmi della nuova associazione, concentrata nell’organizzazione e nel lancio delle prime sessioni d’esame per l’acquisizione delle due certificazioni che compongono il programma formativo di Iase: Isb (International sustainable business) destinata a tutti i settori e Isf (International sustainable finance) rivolta ai professionisti del settore finanziario. La puntata di InvestireNow sarà condotta del caporedattore di Investire Marco Muffato, è alle 18.30 in diretta streaming sul canale YouTube di Economy Group e sulla pagina Fb di Investiremag.it.