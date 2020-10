Euclidea debutta negli investimenti Esg

Euclidea Sim annuncia il lancio della nuova linea Esg. Euclidea Green Esg Portfolio, disponibile sul sito internet della wealth-tech italiana, offre la possibilità di investire in società realmente impegnate a rispettare i criteri Esg. La strategia di portafoglio si basa su un algoritmo proprietario, attraverso il quale il team è in grado di analizzare e selezionare gli strumenti che valorizzano l’efficienza del portafoglio rispettando i criteri Esg. L’algoritmo valuta ogni giorno oltre 140 mila strumenti con tecniche statistiche e di machine learning.

Il portafoglio sarà costruito selezionando sia fondi attivi che fondi passivi (inclusi Etf) e avrà costi contenuti. Il costo medio degli strumenti selezionati sarà infatti inizialmente pari a ca. 0,40%. L'esposizione è globale e conterrà una componente azionaria mediamente pari al 20%. Di norma verranno esclusi i titoli governativi dei paesi sviluppati per i quali è più difficile fornire una valutazione Esg.

E’ previsto un doppio controllo sulle caratteristiche Esg degli strumenti. Da un lato verranno verificati i prospetti per garantire l’impegno formale dei gestori, dall’altro, verranno analizzati i portafogli per verificare che i titoli posseduti siano stati scelti effettivamente con criteri Esg.

I criteri di selezione dei sottostanti

Euclidea Green Esg Portfolio investirà in società in grado di dimostrare un miglior utilizzo dell’energia e del trattamento delle acque e dei rifiuti; attenzione per l’ambiente; efficientamento dei processi produttivi e orientate all’utilizzo di gas naturale e idrogeno in sostituzione dei combustili fossili, per contribuire all’obiettivo reale di riduzione delle emissioni di CO2.

Inoltre verranno scelti sottostanti di aziende che garantiscono il migliore rapporto tra azienda e fornitori nel rispetto dei medesimi valori e tutelando al meglio i propri lavoratori, su temi fondamentali come la salute e la sicurezza sul posto di lavoro per generare un impatto sociale positivo. Gli ultimi criteri di selezione sono il rispetto della trasparenza, criteri contabili chiari e totale assenza di conflitto di interessi.

“Negli ultimi anni i temi Esg sono diventati sempre più rilevanti. E’ importante però saper selezionare correttamente le società che realmente rispecchino i criteri Esg e contribuiscano a generare il cambiamento", dice Stefano Rossi, ad di Euclidea. "Noi riusciamo a farlo grazie alla tecnologia che da sempre contraddistingue il modello di Euclidea e che consente ai nostri clienti di ricevere una gestione professionale a costi contenuti. Analizzando i dati di tutti i gestori, siamo in grado di trovare quelli che rispettano in pieno i criteri ESG. E’ stato per noi naturale lanciare questa nuova linea che rappresenta un piccolo ma importante passo verso il raggiungimento di obiettivi globali a tutela del patrimonio ambientale e umano che caratterizza il nostro pianeta. Non e’ un fenomeno di moda ed avra’ un impatto significativo sull’economia reale”.