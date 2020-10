Fideuram vincitore di tappa, Allianz Bank stacca tutti nel gestito

Ad agosto le reti hanno continuato a macinare contratti. I dodici gruppi hanno registrato tutti una raccolta netta positiva. Menzioni particolari per la produzione meritano il gruppo Fideuram (a cui nel dato consolidato da questo mese si aggiunge la rete di IWBank Private Investments) con 777 milioni di euro e la leadership mensile ma appena il terzo posto nel ranking del gestito con 208 milioni di raccolta netta. Secondo posto per Banca Generali con 331 milioni di euro e 137 milioni nel gestito, terzo gradino del podio per FinecoBank con 323 milioni di cui 87 in gestito. Quarto posto per Allianz Bank con 312 milioni di euro e il primo posto nelk gestito con afflussi netti per 259 milioni, quinta Banca Mediolanum con 230 milioni di raccolta netta totale e un dato di 241 milioni in gestito, che la colloca in seconda posizione nel ranking di agosto. Sesta Azimut con 197 milioni di cui 155 in gestito.



In termini di raccolta da inizio anno, il gruppo Fideuram è nettamente in testa con 7,5 miliardi di euro, seguito da FinecoBank che si attesta sui 5 miliardi di produzione, tallonata da Banca Mediolanum a 4,9 miliardi.



Ecco in basso tutti i risultati dei 12 gruppi nella tabella fornita da Assoreti