Lagarde: dobbiamo essere pronti all’emissione di un euro digitale

Come abbiamo scritto recentemente, la Bce continua a lavorare sul dossier moneta digitale. Francoforte ha pubblicato un rapporto approfondito sulla possibile emissione di un euro digitale, redatto dalla task force ad alto livello dell'Eurosistema sulla moneta digitale di banca centrale (High-Level Task Force on Central Bank Digital Currency, Hltf-Cbdc) e approvato dal Consiglio direttivo: lo riporta Milano Finanza. L'Eurosistema avvierà una consultazione pubblica il 12 ottobre. La fase di sperimentazione avrà inizio parallelamente senza pregiudicare la decisione finale.

Le principali Banche centrali stanno studiando la creazione di valute digitali ufficialmente autorizzate per soddisfare la domanda di mezzi di pagamento elettronici e resistere alla concorrenza di Bitcoin e altre criptovalute. Come scrive ancora Milano Finanza, con un euro digitale si introdurrebbe una moneta di banca centrale in forma elettronica a cui tutti i cittadini e le imprese avrebbero accesso per effettuare pagamenti giornalieri in modo rapido, semplice e sicuro, come con le banconote ma in forma digitale. L'euro digitale si affiancherebbe al contante, senza sostituirlo. L'Eurosistema continuerà a emettere contante in ogni caso.

"L'euro appartiene ai cittadini europei e la nostra missione è esserne i custodi", ha dichiarato la presidente della Bce, Christine Lagarde. "I cittadini europei stanno ricorrendo sempre di più alla tecnologia digitale nei loro comportamenti di spesa, risparmio e investimento. Il nostro ruolo è mantenere la fiducia nella moneta, assicurando anche che l'euro sia pronto ad affrontare l'era digitale. Dovremmo essere preparati all'emissione di un euro digitale qualora ce ne fosse bisogno".