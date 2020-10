Lyxor riduce i costi di gestione del suo Ucits Etf sul Nasdaq-100

Lyxor annuncia la riduzione del Ter del Lyxor Nasdaq-100 Ucits Etf, portando i costi totali annuali di gestione dallo 0,30% allo 0,22%. Questa riduzione è il risultato delle economie di scala derivanti dalla fusione tra le gamme di Lyxor Etf e ComStage, a seguito dell'integrazione delle due entità avvenuta lo scorso anno. Questo Etf ha ora un totale complessivo di 1,3 miliardi di euro di patrimonio in gestione.

L'indice Nasdaq-100 replica la performance dei 100 principali titoli non finanziari statunitensi e internazionali per capitalizzazione di mercato, in particolare i titoli tecnologici che rappresentano oltre il 47% dell'indice.

"Attraverso questo Etf", commenta l'head of sales di Lixor Etf, Vincenzo Saccente (in foto), "gli investitori possono investire in alcune delle società più innovative del mondo in modo semplice, trasparente ed economico".