Pimco lancia il Pimco Gis Climate Bond Fund, fondo dedicato agli investimenti legati alla lotta contro il cambiamento climatico globale. La strategia Ucits investe in green bond etichettati e non, nonché in titoli di emittenti che adottano approcci innovativi in fatto di sostenibilità, offrendo agli investitori un ampio ventaglio di opportunità al di là delle tradizionali esposizioni alle obbligazioni verdi.

Il fondo mira a generare rendimenti ottimali adeguati al rischio e offre agli investitori un portafoglio obbligazionario multisettoriale diversificato a livello globale che sostiene le soluzioni contro il cambiamento climatico, cercando al contempo di minimizzare l'esposizione al rischio relativo al clima.

La gestione del fondo sarà affidata a Scott Mather (in foto), managing director e cio delle strategie U.S. Core; Jelle Brons, executive vice president e gestore; Ketish Pothalingam, executive vice president e gestore; e Samuel Mary, vice president e gestore.



"L'interesse dei clienti per le strategie di investimento sostenibile continua a crescere con forza e abbiamo introdotto questo fondo per fornire agli investitori un metodo accessibile di allocazione del capitale nelle iniziative contro il cambiamento climatico", commenta Mather. "Stiamo lavorando per identificare il crescente numero di emittenti obbligazionari impegnati nella lotta contro il cambiamento climatico e nel finanziamento di progetti ambientali. La gestione attiva, unita all'analisi rigorosa condotta dal nostro team di analisti del credito, ci aiuterà a individuare i probabili vincitori della transizione verso un'economia a zero emissioni di carbonio".

Come testimonia il lancio di uno dei primi fondi obbligazionari socialmente responsabili già nel 1991 e della sua strategia obbligazionaria sul clima lo scorso anno, Pimco si adopera da decenni per un'attività d'investimento responsabile. Questo nuovo fondo GIS offre agli investitori europei l'accesso alla già premiata* strategia sulle obbligazioni climatiche di Pimco, oltre ad integrare la piattaforma Esg di Pimco, destinata agli investitori alla ricerca di soluzioni d'investimento incentrate sui fattori Esg.