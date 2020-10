Investindustrial, China Investment Corporation e UniCredit lanciano il fondo Ciicf

Investindustrial, primaria società di investimento europea con focus nel Sud Europa, China Investment Corporation, fondo sovrano cinese e UniCredit, banca commerciale paneuropea leader in Italia, annunciano il lancio di Ciicf (China-Italy Industrial Cooperation Fund). Il fondo, con una dotazione iniziale di 600 milioni di euro di capitale interamente sottoscritta dai tre partner, potrà raccogliere capitali aggiuntivi se e quando opportuno.

Questa partnership innovativa offrirà, prevalentemente ad aziende italiane, significativi investimenti allo scopo di consolidare e accelerare lo sviluppo della loro presenza commerciale in Cina. Conseguentemente, i consumatori cinesi beneficeranno di un migliore accesso a beni e servizi europei di qualità, con particolare riferimento a quelli di consumo, del manifatturiero e della sanità.

Il nuovo fondo, con Investindustrial come investment manager, investirà prevalentemente in primarie società italiane con opportunità di sviluppo in Cina. Il processo di investimento e la gestione del portafoglio saranno supportati dal più grande team dedicato del Sud Europa, che lavora a stretto contatto con il team di Investindustrial presente in Cina.

UniCredit, attiva in Cina dal 1982 e presente con filiali a Pechino e Shanghai, oltre a investire nel fondo promuoverà tali opportunità di sviluppo sul mercato cinese presso le aziende italiane, facendo leva sulla propria estesa rete commerciale in Italia e sulle competenze del Corporate & Investment Banking pienamente integrato.

Andrea C. Bonomi, managing principal di Investindustrial, ha commentato: “L'Italia offre grandi opportunità di investimento con solidi fondamentali e chiari percorsi di crescita a livello globale. L’innovativo progetto è dedicato alle esigenze finanziarie e operative di queste aziende italiane, in particolare quelle del mid-market. Le medie imprese italiane meritano di essere sia più grandi che più competitive su scala globale. Grazie alla partnership con CIC e UniCredit, Investindustrial raddoppierà il suo team dedicato all’area cinese, sia in Cina che in Europa, affiancando i nostri altri 130 colleghi che supportano le aziende di media dimensione nei loro piani di crescita”.

Peng Chun, chairman di Cic, ha dichiarato: “In qualità di fondo patrimoniale sovrano della Cina, Cic intende lavorare a stretto contatto con Investindustrial e UniCredit per sfruttare i plus delle imprese italiane e fungere da ponte verso il mercato cinese. Ciò non solo stimolerà lo sviluppo economico dell'Italia, ma andrà anche a beneficio dei consumatori e delle imprese cinesi: un vantaggio per entrambe le nazioni. Inoltre, speriamo anche di utilizzare il Fondo come piattaforma aperta per migliorare la cooperazione bilaterale finanziaria, economica e commerciale ".

Richard Burton, Ceo corporate e investment banking di UniCredit ha affermato: “UniCredit è orgogliosa di essere un partner chiave dell'economia italiana. Il lancio di questo nuovo fondo ci consentirà di potenziare il supporto ai clienti nel loro impegno internazionale con una gamma completa di prodotti e servizi. Questa innovativa partnership porterà benefici alle aziende italiane focalizzate sul mercato cinese, in particolare nei settori consumer, industriale e sanitario, stimolando al contempo il commercio e le relazioni internazionali”.