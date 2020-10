Popolare di Bari, Conte: intervento pubblico necessario

"Si è trattato di un intervento necessario per tutelare un istituto bancario cruciale per il sistema economico del Mezzogiorno e per dare impulso alla sua trasformazione e al suo rilancio, affinché la Banca possa poi camminare con le sue gambe e contribuire allo sviluppo del Sud". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista rilasciata al quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno", a proposito dell'ingresso del capitale pubblico nella Banca popolare di Bari. "Vigileremo affinché si eviti ogni invasione di campo della politica, assicurando al contempo professionalità ed efficienza del management" ha aggiunto Conte.