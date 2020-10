La rivoluzione di Copernico Sim, per la prima volta una rete di consulenti finanziari vira con decisione verso la consulenza indipendente. Una rivoluzione che prende tante forme: parcella per i clienti accanto alla possibilità di pagare le tradizionali commissioni, portafogli costruiti sugli Etf, la costituzione di una divisione ad hoc dedicata alla consulenza finanziaria indipendente. Sono queste le straordinarie novità annunciate a InvestireNow, la trasmissione in video-streaming condotta dal caporedattore di Investire Marco Muffato, dal presidente di Copernico Sim Saverio Scelzo. Il presidente della sim friulana ha fatto il punto dell'andamento della società a un anno dalla quotazione all'Aim e annunciato i prossimi progetti.

In basso si può rivedere l'intera puntata con le anticipazioni di Scelzo a InvestireNow.