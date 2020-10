Real estate, Nasce una piattaforma da 100 miliardi di dollari

PIMCO, uno dei principali gestori di investimenti nel reddito fisso al mondo, ha ufficialmente assunto la leadership e la supervisione (come era già stato annunciato lo scorso marzo) di Allianz Real Estate, una tra le piattaforme immobiliari commerciali più grandi e diversificate al mondo, con oltre 100 miliardi di dollari di attività. Nel dettaglio, il portafoglio immobiliare di Allianz RE contiene più di 50 miliardi di dollari in azioni immobiliari private e oltre 20 miliardi in debito immobiliare, la cui gestione ora passa a una sua controllata: la californiana PIMCO è stata infatti rilevata dalla stessa Allianz nell'anno 2000 ed è diventata uno tra i leader mondiali nella gestione obbligazionaria attiva. "Questa partnership riflette il forte legame di PIMCO con la nostra casa madre Allianz – ha dichiarato Emmanuel Roman, Chief Executive Officer di PIMCO - Questo consolidamento offre maggiori opportunità nel settore immobiliare commerciale ed espanderà le nostre prospettive di investimento rivolte ai clienti che sono alla ricerca di strategie orientate al reddito o opportunistiche”. "Lo shock economico causato dalla pandemia globale ha creato profonde fessure nel mercato immobiliare commerciale che devono ancora riflettersi pienamente nei prezzi, e questo elemento crea molte opportunità di investimento", ha detto Dan Ivascyn, Chief Investment Officer del gruppo PIMCO. Che ha aggiunto: "Inoltre, i mercati del debito immobiliare continuano ad avere bisogno di capitale flessibile che storicamente era il dominio delle banche, ma che ora è più accessibile attraverso istituti di credito privati".