Xtrackers (Dws) quota in Italia tre Etf azionari

Xtrackers (DWS) consolida la propria offerta passive in Italia e lancia tre ETF ESG su Borsa Italiana

Si amplia l’offerta di Xtrackers sul mercato italiano con la quotazione su Borsa Italiana di tre Etf sostenibili: il Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF - Euro Hedged, il Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF e il Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF.

Con questi nuovi innesti salgono a nove gli Etf Esg del provider Etf di Dws quotati in Italia. L’obiettivo è infatti quello di mettere a disposizione degli investitori interessati ad adottare principi di sostenibilità nei loro investimenti, una gamma diversificata di Etf che offrano accesso a tutte le principali aree geografiche del globo, inclusi i mercati emergenti.

Gli Etf Xtrackers Esg azionari adottano tutti il medesimo approccio: l’universo di investimento è rappresentato dagli indici tradizionali a capitalizzazione di mercato (es: MSCI World Index), da cui vengono rimosse alcune società sulla base di tre diversi filtri.

Inizialmente sono escluse le aziende coinvolte in attività controverse quali, ad esempio, produzione e distribuzione di armi da fuoco, tabacco, gioco d’azzardo e alcol. Viene poi applicato una scrematura “best-in-class” per selezionare le società con le migliori performance Esg al fine di rappresentare il 50% della capitalizzazione di ciascun settore e paese dell’indice tradizionale. In ultimo viene utilizzato un filtro low carbon che riduce l’esposizione ai titoli caratterizzati da elevate emissioni di carbonio.

“Il nostro obiettivo è offrire ai clienti una gamma completa di strumenti in grado di soddisfare tutte le esigenze di asset-allocation. Con questi tre nuovi innesti crediamo di aver dato ulteriore supporto alla nostra già forte offerta di Etf Esg, ambito in cui Xtrackers ha registrato 1,125 miliardi di euro di nuovi attivi netti nel primo semestre dell'anno. Queste nuove quotazioni sono soltanto le ultime novità della nostra suite”, commenta Mauro Giangrande, head of passive sales Italy, Iberia, France & Mena di Dws.

L’offerta Esg di Xtrackers non si limita agli ETF azionari, ma offre la possibilità di prendere esposizione al comparto di obbligazioni societarie ad elevato merito creditizio (“investment grade”); da oggi, grazie al nuovo innesto, anche nell’ambito delle emissioni denominate in dollari. Negli indici obbligazionari scelti da Xtrackers sono esclusi i titoli emessi da aziende legate ad attività controverse o con un rating Msci Esg inferiore a BBB. Dal 10 settembre è inoltre quotato su Borsa Italiana l’ETF Xtrackers ESG EUR Corporate Bond Short Duration Ucits, il cui universo di investimento è ristretto ai titoli con scadenza residua non superiore a 5 anni.