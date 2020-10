Fusione Nexi-Sia, Palermo: è nato un colosso europeo e mondiale

"È un'operazione alla quale lavoravamo da tempo. Sia è una realtà che abbiamo fatto crescere e questo è un ulteriore passo. È nato un campione globale nelle piattaforme di pagamento e di trading, operativo da subito in 50 Paesi, che fornisce 20 banche centrali, gestisce 21 miliardi di transazioni. Un vero colosso europeo e mondiale e ora l'obiettivo è sostenerlo". Lo ha affermato Fabrizio Palermo, ceo di Cassa Depositi e Prestiti, commentando la fusione Nexi-Sia nel corso del convegno 'Capri 2020' di Ey. La digitalizzazione dei pagamenti, ha aggiunto, "è funzionale all'economia ma è anche cruciale per la Pubblica amministrazione. Sono tre i fattori abilitanti per lo sviluppo futuro: connettività, sul quale lavoriamo con il dossier sulla rete unica, i sistemi pagamento e la logistica integrata", ha concluso Palermo.