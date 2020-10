Farad group cede Selectra management company a Tmf group

Farad group, gruppo internazionale indipendente specializzato in servizi B2B in ambito assicurativo e finanziario, ha stretto un accordo strategico con Tmf group, fornitore di servizi di amministrazione aziendale internazionale, che prevede la cessione di Selectra management company. Fondato nel 2001, Farad, primo gruppo ad avere ottenuto la certificazione B-Corporation, si è sempre distinto per il suo particolare approccio sostenibile pronto a creare nuove società e ad accogliere quelle che si affacciavano sul mercato. Fondata nel luglio del 2013 da Farad, e sottoposta al controllo della Commission de surveillance du secteur financier (Cssf), la Società di gestione indipendente Selectra si era proposta come partner per la creazione, amministrazione e distribuzione di fondi comuni di investimento.

“Negli ultimi sette anni - commenta Marco Caldana, presidente e fondatore di Farad group - abbiamo sviluppato con successo Selectra per trasformarla nell'affermata società di gestione che è oggi. Crediamo abbia raggiunto la giusta maturità per potere essere ceduta al mercato, convinti che il gruppo Tmf continuerà a sbloccare il suo pieno potenziale a vantaggio di tutti i suoi stakeholder". “Questa vendita è un ottimo risultato, in linea con l'obiettivo imprenditoriale del mio gruppo di fungere da incubatore e business angel di imprese del settore finanziario e assicurativo - continua Caldana -. Ora siamo pronti a concentrare tutte le nostre energie su possibili nuove società in linea con il nostro business e ad alimentare con nuove partnership i nostri progetti principali, Farad International e Fia Asset Management con la sua piattaforma Esg/Sdg GreenEthica”.