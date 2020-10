Banca Generali si rafforza a Milano, entra Parodi

Bel colpo di Banca Generali nel reclutamento. Roberta Parodi (nella foto), private banker con 25 anni d’esperienza sulla piazza di Milano, ha lasciato Banca Leonardo per entrare nella rete guidata da Stefano Lenti, nella vice direzione generale di Marco Bernardi. Originaria di Novi Ligure, con laurea in economia a Genova, la Parodi ha prima lavorato in Credit Agricole occupandosi della pianificazione nel private, poi il Meliorbanca fino al 2008 quando poi entrò in Banca Leonardo come senior relationship manager. "La personalizzazione dell’offerta della banca del Leone e la forte crescita nei servizi wealth e nella clientela di fascia elevata (Banca Generali si colloca al terzo posto tra le banche private in Italia –dati Magstat) hanno convinto la private banker ad entrare tra le fila dei wealth advisor di Milano coordinati dal manager Roberto Benzi", spiegano da Banca Generali.