World investor week: Consob promuove in Italia la quarta edizione

Consob promuove in Italia la quarta edizione della "World investor week" (Wiw "settimana mondiale dell'investitore") – lanciata dall'International organisation of securities commissions (Iosco), il forum mondiale che raccoglie le autorità di controllo dei mercati finanziari operanti nei vari Paesi.

L'obiettivo primario della campagna è di sensibilizzare il pubblico sull'importanza dell'educazione finanziaria, al fine di promuovere capacità di comprensione e autonomia di giudizio nell'assumere decisioni finanziarie nel contesto della vita reale. In continuità con gli anni passati, la Wiw darà spazio a messaggi chiave in tema di “smart investor” nonché a fenomeni recenti quali gli investimenti on-line e le cripto-attività. In considerazione del contesto causato della pandemia di Covid-19, sono stati inseriti nuovi messaggi chiave sui rischi di investimento in condizioni di incertezza tipici di periodi come questo.

La settimana mondiale dell'investitore in Italia si svolgerà in connessione con il mese dell’sducazione finanziaria, riconducendo alla Wiw le iniziative bivalenti che verranno realizzate durante il mese di ottobre, e troverà il suo momento di riferimento (e di naturale continuazione del Mese stesso) nella prima settimana di novembre (2-6 novembre), in ragione dell’emergenza Covid ancora in atto e della flessibilità del calendario concessa da Iosco.

A differenza delle precedenti edizioni, per i motivi già rappresentati, gli eventi formativi saranno offerti prevalentemente con modalità a distanza (sia dalla Consob sia dai partner storici che partecipano alle iniziative in programma).

Le informazioni di dettaglio sulla Wiw e sulle varie attività previste sono disponibili al link: http://www.consob.it/web/investoreducation/calendario-eventi-2020.

Il sito appositamente dedicato alla campagna a livello mondiale -http://www.worldinvestorweek.org - contiene informazioni generali sulle caratteristiche della campagna, sui messaggi chiave della stessa, sui Paesi aderenti e sulle risorse a disposizione.

Anche quest’anno l’evento è supportato da diversi organismi internazionali, quali, tra gli altri, il G20 (Saudi Arabia 2020), la World Bank e l'Ocse.