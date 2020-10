Francescato (Valori & Finanza Investimenti sim) a InvestireNow: “Prodotti Esg? Ora sono i clienti a chiederli”

“Siamo stati tra i primi nel settore delle reti nel credere agli investimenti socialmente responsabili, distribuendo i fondi di Etica sgr”, ha spiegato Flavio Francescato, presidente di Valori & Finanza Investimenti sim, nel corso della puntata di InvestireNow del 13 ottobre, condotta da Marco Muffato. “La sostenibilità è ben vista dalla nostra rete e rientra nell’assistenza che forniamo ai clienti. Ci sono i privati che chiedono espressamente di investire prodotti Esg a dimostrazione di come la coscienza per le problematiche ambientali stia crescendo nei risparmiatori e che si tratti di prodotti di qualità e capaci di generare performance”. Sul piano societario Francescato ha anticipato qualcosa sui piani di sviluppo per 2021l. “Abbiamo un programma di crescita, che ha previsto la creazione di una holding nel 2020, Valori & Finanza Company, di cui per ora fa parte solo la Sim e di cui faranno presto parte altre realtà. Vogliamo dare stabilità e futuro ai nostri consulenti e l’anno prossimo lanceremo per loro un programma di partecipazione all’azionariato. Manterremo la nostra vocazione multibrand e prevediamo di fare nuovi accordi con partner di prestigio proprio per potenziale l’architettura aperta".