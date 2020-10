NN Investment Partners: mercato green bond a 2 trilioni in 3 anni

Il mercato globale delle obbligazioni verdi è destinato a crescere dall'attuale livello di 662/672 miliardi di euro a 1 trilione di euro entro la fine del 2021 e a 2 trilioni di euro entro la fine del 2023. È quanto emerge da un’analisi di NN Investment Partners. Tuttavia, la società avverte che gli investitori devono esaminare le credenziali delle obbligazioni verdi perché circa il 15% delle emissioni proviene da aziende coinvolte in pratiche controverse che contravvengono agli standard ambientali. Tra i principali motori di questa crescita del mercato vi sono la forte domanda da parte degli investitori che desiderano "rendere più sostenibili" i loro portafogli e la rapida crescita della popolarità dei green bond tra gli emittenti europei, che sarà ulteriormente incrementata il prossimo anno con l'implementazione dello Standard Green Bond dell'Unione Europea. Questo diventerà probabilmente lo standard globale per i green bond e migliorerà ulteriormente la trasparenza e la rendicontazione nel mercato del reddito fisso sostenibile. L'UE prevede inoltre di destinare oltre il 30% del suo pacchetto di salvataggio economico per la pandemia di COVID-19 da 750 miliardi di euro per progetti che saranno finanziati dal debito verde.

Negli Stati Uniti, l'emissione è guidata da grandi società che cercano di dimostrare di adottare politiche più responsabili e sostenibili - un atteggiamento che è stato accentuato dalla crisi di COVID-19 - mentre l'ambizione dichiarata della Cina di raggiungere la neutralità di carbonio entro il 2060 sta dando impulso all'emissione di green bond in Asia. Le obbligazioni verdi sono simili alle loro controparti tradizionali, ma sono usate specificamente per finanziare progetti con benefici ambientali. Sono uno strumento efficace per gli emittenti per finanziare la transizione climatica e per gli investitori per avere un impatto positivo misurabile sull'ambiente. I criteri utilizzati per valutare i progetti o le attività green stanno diventando sempre più definiti e comprendono sempre più opinioni indipendenti, anche se gli emittenti auto-etichettano le loro obbligazioni come verdi sulla base delle indicazioni dei regolatori, delle borse e delle associazioni di mercato. NN IP avverte, tuttavia, che solo circa l'85% dei green bond meritano l'etichetta - il resto è emesso da aziende che possono utilizzare i proventi per progetti sostenibili, ma che sono coinvolte in attività che hanno impatti negativi altrove. Per esempio, una compagnia ferroviaria potrebbe finanziare il trasporto a basse emissioni di carbonio attraverso obbligazioni verdi, pur essendo ancora fortemente coinvolta nel trasporto di combustibili fossili.

Bram Bos, lead portfolio manager green bonds, NN Investment Partners, ha commentato: "Gli investitori devono fare i loro compiti e non fidarsi ciecamente dell’etichetta green. I progetti finanziati con le obbligazioni verdi dovrebbero fornire chiari benefici ambientali che possono essere valutati e quantificati laddove possibile. Purtroppo, le aziende possono emettere green bond senza avere alcuna intenzione di affrontare le proprie questioni fondamentali in tema di sostenibilità. È necessaria una valutazione approfondita delle attività di un'azienda, dei suoi piani futuri e dell'intenzione di migliorare le attività di business. Noi di NN IP cerchiamo una maggiore trasparenza attraverso l’engagement, in modo da poterci assicurare di non investire in obbligazioni o aziende che non sono così green nella realtà come potrebbero sembrare".