Ocf non perdona, radiato un consulente finanziario

Massimo Bonalumi, ex consulente finanziario di Fideuram, è stato radiato dall’Albo unico dei consulenti finanziari dal Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presieduto da Carla Rabitti Bedogni. Si legge tra l’altro nella delibera: “ai sensi dell’art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l’Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore. Nel caso di specie, con riferimento alle violazioni dell’art. 157, risulta congruo applicare la sanzione immediatamente superiore a quella tipica della sospensione dall’Albo, attesa la sussistenza di due gravi profili di incompatibilità, dei quali un primo concernente l’investimento di ingenti somme della clientela in attività imprenditoriali riconducibili alla moglie del consulente e un secondo sostanziatosi nella promozione di pratiche illecite”.