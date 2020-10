Lusardi (Comitato per l’educazione finanziaria) ospite di InvestireNow

Un ospite d’eccezione nella puntata odierna di InvestireNow, nel mese dell’Educazione finanziaria. Parliamo di Annamaria Lusardi (nella foto) direttore del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria che ha lo scopo di promuovere e coordinare iniziative utili a innalzare tra la popolazione la conoscenza e le competenze finanziarie, assicurative e previdenziali e migliorare per tutti la capacità di fare scelte coerenti con i propri obiettivi e le proprie condizioni. Il Comitato è stato istituito nel 2017 con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con quello dello sviluppo economico, in attuazione del Decreto Legge n. 237/2016, convertito in Legge n. 15/2017, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio”.

Dal 2010 Annamaria Lusardi insegna alla George Washington University Business School, nella capitale Usa, dove ha recentemente acquisito il titolo di University Professor e dove ha fondato e dirige un centro di ricerca sull’alfabetizzazione finanziaria, il Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC). La professoressa Lusardi sarà intervistata dal caporedattore di Investire Marco Muffato, in diretta videostreaming a partire dalle 18.30 sui canali Facebook di Investiremag.it e sul canale YouTube di Economygroup.