Rize Etf raggiunge i 50 milioni di dollari di masse gestite

Rize Etf raggiunge quota 50 milioni di dollari di masse gestite. L'annuncio arriva oggi a 8 mesi dal lancio del primo prodotto. La società europea specializzata in fondi passivi tematici è presente sul mercato da febbraio 2020, con la quotazione sui listini europei del Rize Cybersecurity and Data Privacy Ucits Etf e del Rize Medical Cannabis and Life Sciences Ucits Etf. A questi è seguito, nel settembre di quest’anno, il lancio del Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF(FOOD) e del Rize Education Tech and Digital Learning Ucits Etf, in entrambi i casi i primi Etf del proprio genere in Europa.

La società è stata fondata nel 2019 da Rahul Bhushan, Stuart Forbes, Anthony Martin e Jason Kennard. I membri della squadra di Rize Etf sommano oltre 35 anni di esperienza nel campo, avendo in precedenza creato e gestito la piattaforma Ucts Etf di Etf Securities nota come “Canvas”, poi acquisita nel marzo 2018 da Lgim.

Oggi Rize Etf offre agli investitori europei un punto di riferimento unico per gli investimenti tematici e, grazie alla collaborazione con una specifica società di ricerca per ogni tema, intercetta la crescente preferenza per uno stile di investimento comprensibile, trasparente e indirizzato alle storie di crescita più significative per gli investitori. L’obiettivo è infatti ottenere rendimenti di lungo termine sostenendo quelle aziende orientate a costruire un futuro migliore per tutti.

Gli investimenti tematici hanno sperimentato un’accelerazione nel 2020, spinti ulteriormente dall’epidemia di COVID-19 e dalla conseguente transizione al lavoro da remoto e alla digitalizzazione. Si tratta di un trend di crescita che, secondo il team di Rize, potrà solo aumentare da qui in avanti.

“Abbiamo individuato l’opportunità di venire incontro alle esigenze degli investitori moderni, che vogliono muovere i propri capitali per sostenere i vincitori e i game-changer” di domani", dice Bhushan. "Ossia le aziende cha cambieranno il mondo in maniera significativa. Dal lato della selezione dei fondi, vediamo crescere la consapevolezza di quanto questi portafogli tematici altamente personalizzati possano non solo fornire accesso a storie di crescita di lungo termine, ma anche contribuire ad affrontare le più importanti sfide globali. Temi come l’alimentazione sostenibile e l’educazione digitale sono due esempi perfetti di come questi obiettivi si possano intersecare. I prodotti che abbiamo lanciato quest’anno rappresentano solo l’inizio per noi”.

Il 2020 è stato certamente un anno di cambiamenti e sfide. Anche in questo contesto, il team di Rize continua a cercare quei megatrend nel mondo reale che creano storie di crescita di lungo periodo investibili sui mercati quotati.

"Le nostre analisi", prosegue Bhushan", ci hanno portato finora ad approfondire i settori della tecnologia (cybersecurity), della sanità (cannabis medica), della demografia (educazione digitale) e dei consumi (alimentazione sostenibile). Continueremo a lasciare che i trend emergenti ci guidino verso le prossime grandi opportunità di investimento".

Commentando il raggiungimento della soglia di 50 milioni di dollari di aum, Emanuela Salvadé, head of Italian speaking regions di Rize Etf, afferma: “E’ estremamente gratificante aver raggiunto così rapidamente questa cifra, nonostante la situazione di pandemia globale in cui ci siamo trovati. Il mercato italiano si sta confermando poi estremamente predisposto ad accogliere le nostre proposte innovative. Stiamo dunque programmando per il 2021 lo sviluppo e il lancio di nuovi Etf, pensati per intercettare nuovi temi di lungo termine legati all’evoluzione dei consumi e delle tecnologie.”