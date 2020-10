Abusivismo, ecco gli ultimi siti pirata oscurati in tutto il mondo

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Austria (Financial Market Autority - Fma), Bulgaria (Financial Supervision Commission - Fsc), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand) e Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

Crumpler Securities LLC (www.crumplersecurities.com);

My Disrepair Claim (www.go.mydisrepairclaim.co.uk, Facebook: @My Disrepair Claim);

Renewable Energy investor (www.renewableenergyinvestor.co.uk, renewable-energy-investor.com);

Prime Investments, (www.prime-investment.co.uk);

Premier Bonds (http://premierbonds.online);

Bubblext (www.bubblext.com);

Jetloan (http://jetloan.co.uk);

Blackrock Bonds (email: [email protected], [email protected], [email protected]), clone di società autorizata;

Prudential ([email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]), clone di società autorizzata;

Principle Forsakrings Holdings (https://pfabholdings.com), già segnalata dalla Fma New Zealand (v. "Consob Informa" n. 34/2020 del 28 settembre 2020);

Sands Capital (www.sandscap.co.uk; www.sandsuk.co.uk), clone di società autorizzata;

Saxo Bank/ Saxo Capital (www.saxobankfxtrade.com), clone di società autorizzata;

Friends & Pro Loans (https://friendsproloans.wixsite.com/finance);

Bitmex (www.bitmex.com);

ValueFX (www.valuefx.eu);

Fundiza (https://fundiza.com);

Cryptenix (www.cryptenix.com);

Online MarketShare (www.onlinemarketshare.com);

TerratradeX (https://terratradex.com), già segnalata dalla Finansinspektionen (v. "Consob Informa" n. 6/2020 del 17 febbraio 2020);

Bond Guru (www.bond-guru.co.uk);

Claims Advice Bureau (tel.: 07710 541 098; 0161 354 6671; 0203 129 7206), clone di società autorizzata;

Credit Finance Corporation (email: [email protected]);

MCManagement (https://www.mcmanagment.com);

FR Investments / First Response Investments (www.fr-investments.com, www.facebook.com/FRINVESTMENTSLTD);

Fast Easy Cash (www.fasteasycash.co.uk).

Segnalate dalla Cnmv:

Alantraglobal (https://alantraglobal.com) clone di società autorizzata;

Marketscfd / Swissgems Ltd (https://www.marketscfd.net). Soggetto già destinatario di delibera Consob n. 21362 del 13 maggio 2020. In seguito la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. “Consob Informa” n. 19/2020 del 18.5.2020);

https://auramarkets.com/metodo-espanol;

Quadriga Asset Managers (www.quadrigaassetmanagers.com), clone di società autorizzata. Già segnalato dalla Fca (v. “Consob informa” n. 32/2020 del 14.9.2010 e “Consob Informa” n. 31/2020 del 7.9.2020);

Universal Capital Markets Limited / Ucm Limited (www.ucm-limited.com), clone di società autorizzata. Già segnalato dalla Afm (v. “Consob Informa” n. 36/2020 del 12.10.2020).

Segnalate dalla Finma:

Parilease (UK) Wealth Management (www.pl-wealth.com);

Barkley Associates (http://www.barkley-associates.com);

Neo-Chain (https://neo-chain.com);

Segnalate dalla Fma (Austria):

Elite Traders Trading Services LTD / Prime Technologies LTD (www.elite-traders.com);

Royal Gates LTD / FxPrime (www.fxprime.io), già segnalata dalla Fsma (v. "Consob Informa" n. 14/2020 del 14.4.2020);

Krisimark Ltd (www.starkmarkets.com), già segnalata dalla Bcsc (v. "Consob Informa" n. 32/2020 del 14.9.2020);

InterCryptos Ltd (https://intercryptos.net);

WilliamPartners (www.williampartners.net);

Osaka Matsui Management (https://www.ommcorp.com);

Blackstone500 (www.blackstone500.com), già segnalata dalla Finma (v. "Consob Informa" n. 32/2020 del 14.9. 2020).

Segnalate dalla Fsc:

Brokerz Ltd (www.brokerz.com). Tale soggetto risolta collegato alle seguenti società: Group Polo Ltd, Codexia Eood, RSD Bulgaria Eood, Global Marketing Consult Eood, Nova Cor Eood, Novacor Eood, All Media Eood.Già segnalata dalla Fma (v."Consob Informa" n. 5/2019 dell'11.2. 2019). Oggetto di delibera Consob n. 20835 del 27 febbraio 2019 (v. "Consob Informa" n. 8/2019 del 4.3.2019). Segnalata dalla Cnmv (v. "Consob Informa" n. 17/2019 del 13.5.2019). Infine la Consob avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. "Consob Informa" n. 32/2019 del 23.9.2019).

Segnalate dalla Sfc:

Investment Management Co. Pty Ltd (www.intafxs.com);

Fxmarket / XMFX (www.fxmarkethk.com, www.fxmarketforex-hk.com, www.fxmarketfxhk.com, www.fxmarketserhk.com, www.fomifxhk.com, www. xmcnfxmatehk.com, www.fxmarkethkfox.com, www.fxmarketforex-hk.com, www.xmcnfxhk.com);

IFDC Capital Management LLC (https://en.ifdcfx.com);

www.bgifx.com, clone di diverse società autorizzate dalla Sfc.

Segnalate dalla Cssf:

Royal Banc (https://royalbanc.io);

UK Bonds Club (www.ukbondsclub.com);

UK North Bonds (www.uk-northbonds.com/; www.uknorthbonds.com);

UK Gilts Community (www.ukgiltscommunity.com);

UK Fixed Bonds Community (https://uk-fixedbondscommunity.com/, www.ukfixedbonds-community.com);

Property Investor Expert (www.propertyinvestor.expert);

Leveltrades (https://leveltrades.com).

L’autorità di vigilanza lussemburghese, la Cssf, avvisa i risparmiatori che alcuni soggetti fingendo di agire per conto della banca lussemburghese autorizzata, Bankinter Luxembourg S.A., offrono prodotti finanziari attraverso contatti telefonici o e-mail.

La Cssf informa il pubblico che i suddetti siti web utilizzano in modo fraudolento il nome della banca lussemburghese autorizzata sopra citata, ed i reali indirizzi di quest’ultima e che il sito web https://www.bankinter.lu non ha alcuna relazione con i siti web della banca autorizzata.

Segnalata dalla Fma (New Zeaand):

Royals FX (https://royalsfx.co).

Segnalate dalla Fsma:

Bitcoin Bank;

Bitcoin Code;

Bitcoin-Evolution / Bitcoin-Revolution;

Bitcoin Trader;

La Formule Française;

La Grande Capitale (www.lagrandecapitale.fr);

TradingAcademy360 (www.tradingacademy360.com);

BigFX (www.bigfx.com);

CMarketsGroup (www.cmarketsgroup.com);

Innerbrokers (www.innerbrokers.com);

Interactive Trade (www.interactivetrade.com), già segnalata dalla Fca (v. "Consob Informa" n. 28/2020 del 20.7.2020);

Invcenter (www.invcenter.com);

Primecapitec (www.primecapitec.com), già segnalata dalla Finma (v. "Consob Informa" n. 20/2020 del 25.5.2020);

Qteck (www.qteck.io), già segnalata dalla Finansinspektionen - (Fi), (v. "Consob Informa" n. 45/2019 del 23.12.2019);

Remaxima (www.remaxima.com), già segnalata dalla Fca (v. "Consob Informa" n. 34/2020 del 28.9.2020);

Solidcapital (www.solidacapital.io);

WinnGroup (www.winngroupltd.com);

Accea Finance (www.accefinance.com);

Atless Finance (www.atless-finance.com);

Interfinance (www.crystal-interfinance.com);

Gruppe Kredit Inter (www.gruppekreditinter.com);

Kolan Invests (www.kolaninvests.com);

Krediet Service (www.services-krediet.com);

Option Financiale (www.option-financiale.com);

Selva Bank (www.snsbank-online.com), risulta collegato ad altro soggetto non autorizzato: The Helpers;

The Helpers (www.thehelpers.be), clone di società autorizzata e risulta collegato ad altro soggetto non autorizzato: Selva Bank;

Service Meer (www.service-meer.com).

L’autorità di vigilanza belga, la Fsma, avvisa i risparmiatori che alcune società in Belgio vendono, tramite una struttura piramidale, software di trading e formazione destinati principalmente al trading sul forex in cfd (contract for difference) e criptovalute. Il termine generalmente utilizzato per questa tecnica è "mlm" (marketing multilivello), in cui i consumatori sono incentivati a portare nuovi membri. In cambio di ciò, ricevono un compenso sotto forma di una commissione o di uno sconto sul prezzo del pacchetto software o sul prezzo dell'abbonamento. La Fsma richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che gli investimenti accessibili tramite il software spesso non sono soggetti a supervisione finanziaria (investimenti alternativi come metalli preziosi o denaro virtuale) o la loro distribuzione in Belgio è vietata (alcuni strumenti derivati come forex, cfd e opzioni binare). La Fsma, inoltre, mette in guardia i risparmiatori contro le frodi nell’ambito del recupero crediti. La frode nel recupero crediti viene attuata dai truffatori offrendosi di aiutare le vittime di frodi concernenti gli investimenti online a ottenere un risarcimento per le loro perdite. A volte la frode assume la forma dell'offerta di acquistare i titoli senza valore delle vittime o di avviare procedimenti legali per loro conto.