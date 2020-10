Spectrum Markets compie un anno

Spectrum Markets festeggia a ottobre il suo primo anno di operatività. Dal lancio, la società di trading europea ha registrato un aumento dei volumi in ciascun trimestre e recentemente ha raggiunto il traguardo di 1 milione di operazioni finalizzate nei suoi primi undici mesi, con un volume di strumenti scambiati salito oltre i 300 milioni.

Dalla sua nascita, Spectrum ha introdotto una serie di funzioni uniche, pensate specificamente per soddisfare l’evolvere dei bisogni degli intermediari e dei loro clienti in tutta Europa. La società è stata la prima ad offrire la possibilità di operare 24 ore su 24, 5 giorni a settimana. Questa si è dimostrata una caratteristica apprezzata, con circa il 40% degli scambi che si sono verificati al di fuori dei tradizionali orari di negoziazione.

Grazie ai membri già collegati alla piattaforma, Spectrum è stata la prima a rendere possibile che un singolo Isin venga scambiato simultaneamente in differenti paesi europei. In combinazione con la possibilità di rendere disponibili nuovi strumenti nella stessa giornata, funzione abilitata lo scorso aprile, gli investitori sono stati in grado per la prima volta di operare senza confini e di gestire il proprio portafoglio con maggiore flessibilità.

“Abbiamo l'ambizione di rivoluzionare un panorama del trading che non offre il livello di accessibilità, flessibilità, sicurezza e trasparenza richiesto dagli investitori individuali", dice Nicky Maan, ceo di Spectrum Markets. "Vogliamo fare davvero la differenza, ripensando come gli investitori individuali accedono ai mercati".

“Il nostro primo anno è coinciso con la pandemia di Covid-19", continua, "che ha portato con sé un'estrema incertezza macroeconomica e una volatilità senza precedenti nei mercati. Sono orgoglioso del modo in cui il nostro Team ha rilevato la sfida e dell’affidabilità e resistenza della nostra piattaforma. Non vediamo l'ora di continuare ad ampliare la nostra offerta di prodotti e la nostra capacità di distribuzione e di continuare a sviluppare caratteristiche che migliorino ulteriormente l'esperienza di trading.

Spectrum Markets è il mercato pan-europeo dove gli investitori al dettaglio possono scambiare certificates attraverso i loro broker. Dal suo lancio, i prodotti sono disponibili nei seguenti dieci paesi: Germania, Francia, Italia, Spagna, Svezia, Norvegia, Paesi Bassi, Irlanda, Finlandia e Belgio", conclude Maan.