Step lancia il servizio Community per le reti professionali

Step S.p.A., leader in Italia nell’offerta di soluzioni e servizi per l’efficientamento della gestione di reti di filiali e punti vendita dei maggiori gruppi bancari e assicurativi, amplia la propria offerta con il nuovo servizio Community, destinato ai network professionali di promotori, agenzie e community aziendali. Basato su progetti di e-commerce specifici e disegnati sulle esigenze dei diversi clienti, il servizio Community disponibile sulla piattaforma e-Step offre sia soluzioni di business commerce – con cataloghi personalizzati di prodotti e strumenti per facilitare lo svolgimento delle attività operative – sia programmi di fidelizzazione, engagement e gestione degli utenti. L’operatività della piattaforma è completamente gestita dall’hub logistico di Step a Piacenza, che già oggi serve l’80% dei punti retail di banche e assicurazioni in tutta Italia.

“Il servizio Community segna un ulteriore, importante passo in avanti nello sviluppo di Step, sia dal punto di vista della business proposition sia per quanto riguarda la spinta verso l’innovazione tecnologica”, sottolinea Giacomo Tomezzoli, marketing & business development manager di Step. “Con il segmento dei promotori e delle reti professionali, infatti, la nostra offerta verso il settore finanziario diventa ancora più completa permettendoci – allo stesso tempo – di sperimentare e realizzare soluzioni inedite ed originali nell’ambito dei pagamenti, del supporto al cliente e delle operation”, aggiunge Tomezzoli. Step ha all’attivo già accordi per l’utilizzo del servizio Community come quello con Fineco Bank che, da quest’anno, si avvale dell’ultima versione della piattaforma di e-commerce “e-Step” per il suo network di Personal Financial Advisor.