Tofanelli (Assoreti) ospite di InvestireNow

Il momento di mercato delle Reti di consulenti finanziari che stanno interpretando alla grande il proprio ruolo di presidio del risparmio di oltre 4 milioni di italiani con risultati di raccolta eccezionali, il ruolo delle Reti stesse per l’educazione finanziaria degli italiani e l’affermazione del lavoro in team interno ai player settore. Si parlerà di questo e di altro nella puntata odierna di InvestireNow con ospite Marco Tofanelli, segretario generale di Assoreti. Tofanelli sarà intervistato dal caporedattore di Investire Marco Muffato, in diretta videostreaming a partire dalle 18.30 sul canale Facebook di Investiremag.it e sul canale YouTube di Economygroup.