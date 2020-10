T. Rowe Price nomina un capo globale per la diversità e l’inclusione

T. Rowe Price nomina Raymone Jackson, che farà il suo ingresso nella società verso fine mese, con la carica di global head of diversity and inclusion.

Jackson sarà responsabile della strategia globale di diversità e inclusione della società, e supervisionerà gli attuali programmi legati a questi temi, oltre a implementare nuove strategie per aiutare T. Rowe Price ad attirare nuovi collaboratori, a promuoverne la crescita e a mantenerli all’interno della società.

Jackson lavorerà a stretto contatto con il comitato direttivo della società, il Black Leadership Council, i gruppi di risorse aziendali guidati dai dipendenti (che coinvolgono colleghi di sesso femminile, LGBTQ+, neri, latino-americani, asiatici e veterani), e altri stakeholder, al fine di sviluppare programmi dedicat, attuabili e sostenibili, su cui basare – e accelerare - i piani della società negli ultimi anni.

Jackson arriva in T. Rowe Price da Morgan Stanley, dove è stato National Diversity Officer per il business di wealth management. In questo ruolo Jackson ha sviluppato e implementato una strategia di diversità e inclusione onnicomprensiva che ha coinvolto 600 uffici e 20.000 dipendenti, e accresciuto la rappresentanza delle diversity anno dopo anno. In precedenza Jackson ha lavorato per 17 anni in Norhwestern Mutual, dove ha ricoperto diversi ruoli, tra cui Director of Diversity and Inclusion and Campus Development. Jackson sarà basato nell’headquarter della società a Baltimora.

Per il presidente e ceo della società, Bill Stromberg, “pur avendo compiuto progressi effettivi negli ultimi dieci anni a livello di diversity, siamo consapevoli di avere ancora molta strada da fare. Riteniamo di trovarci oggi in un punto di flesso in tale percorso e il track record di successo di Raymone nell’attrarre, far crescere, far progredire e mantenere diversi talenti nell’industria dei servizi finanziari non farà che accelerare i nostri progressi”.

“Attrarre e far crescere diversi talenti a livello globale è un imperativo per il nostro business, che ci permette di creare un maggiore valore aggiunto per i nostri clienti e una migliore esperienza lavorativa per i nostri dipendenti", commenta Michelle Swanenburg, responsabile delle risorse umane di T. Rowe Price. "Raymone è un leader orientato ai risultati, con una comprovata esperienza nello sviluppo di strategie e programmi di diversità e di inclusione. Il nostro impegno di lungo termine nel creare un ambiente di lavoro diverso e più inclusivo è sempre più importante e attendiamo con entusiasmo i benefici della vasta esperienza di Raymone".

“Credo fortemente nel ruolo cruciale che i piani di D&I giocano nel facilitare una cultura di inclusione e appartenenza, sviluppando al contempo le priorità di un’organizzazione e il soddisfacimento delle richieste dei clienti", dice Raymone Jackson, "e impattando in modo positivo sulle vite degli altri. T. Rowe Price è una delle società finanziarie più ammirate e sono entusiasta di poter iniziare presto a lavorare con il Comitato direttivo e gli altri leader, e con i professionisti di talento del team di Diversity&Inclusion, per continuare il percorso di progresso della società”.

In riconoscimento della sua leadership e del suo impegno per la diversità e l’inclusione, Jackson ha ricevuto il Patriot Award del Dipartimento di Difesa, il Premio “40 Under 40” del The Network Journal e la nomina al Black Excellence Award del Milwaukee Times. È stato anche riconosciuto più volte dalla rivista Black Enterprise come "Top Executive in Corporate Diversity".

Jackson ha anche ottenuto la certificazione nel settore immobiliare commerciale attraverso il programma Associates in Commercial Real Estate Program della Marquette University, la certificazione CLU dall'American College, e le certificazioni ACS e FLMI dalla Life Office Management Association. È anche un Certified Master Coach.