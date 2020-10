Federcasse, una web-serie per spiegare l’economia finanziaria

Si chiama "Le sfide Bcc. Pillole di economia finanziaria" la web-serie realizzata da Federcasse, l'associazione nazionale delle banche di credito cooperativo e casse rurali, per il mese dedicato all'educazione finanziaria, che è possibile vedere sulla pagina Facebook "Bcc Credito Cooperativo". Le "sfide" sono quelle che vedono per ognuna delle 4 puntate due giovani soci di banche di credito cooperativo confrontarsi su tematiche di particolare interesse per i ragazzi: sistemi di pagamento e moneta elettronica, acquisti sicuri on line, credito al consumo, ma anche fondi pensione e previdenza complementare. Sono anticipate da pillole formative realizzate da giovani dipendenti di quattro delle 250 Bcc e Casse Rurali, postate sui canali social del Credito Cooperativo. L'iniziativa rientra tra quelle censite ufficialmente dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria presso il ministero dell'Economia e delle Finanze #OttobreEdufin2020.