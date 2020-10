Finanza sostenibile, la lotta per la leadership globale è iniziata

"Ci vorranno alcuni anni per ricordare che la battaglia per la leadership globale nella finanza sostenibile è iniziata nell'autunno del 2020. Da un lato, l'outsider, l'Europa dopo Brexit, l'Unione Europea (Ue). Dall'altro lato, c'è l'approccio globale del mondo anglofono, rappresentato principalmente dagli Stati Uniti e dal Regno Unito". Il commento di Jean-Philippe Desmartin, head of the responsible investment team di Edmond de Rothschild Am.

Dal 2017, l'Ue sta accelerando in termini di finanza sostenibile e ha affermato il proprio dna. Un segno di questo slancio è stata la pubblicazione della tassonomia green a metà del 2019. Questa proattività si ritrova nel programma di ripresa che incorpora il finanziamento della transizione energetica e ambientale.

Il campo di applicazione dell'Ue in termini di finanza sostenibile è ampio: aziende, investitori, rendicontazione extra-finanziaria, indici, future label, standard legati ai green bond, ecc. Per lungo tempo sostenitrice dell'approccio soft law alla finanza, soprattutto quando la Gran Bretagna era ancora a bordo, l'Ue si è spostata a favore di un regolamento hard law sulla finanza sostenibile. Allora, chi la vincerà?

La risposta non è ovvia quando la battaglia è appena iniziata. Diversi fattori sono a favore dell'Europa, come la legittimità delle esperienze passate, la curva delle esperienze di successo dei player (emittenti e investitori), l'ambizione politica dei governi e dei cittadini europei, la volontà di combattere il greenwashing in un momento di emergenza climatica, l'integrazione della doppia materialità finanziaria e Esg.

L'Europa deve però rimanere vigile. Prima di tutto, attenta alle proprie decisioni; costruire una tassonomia di 440 pagine per governare solo su 2 dei 6 obiettivi ambientali, quelli dedicati al clima, in attesa del resto degli obiettivi ambientali e di tutti i temi sociali e di governance, non è una spina nel fianco? Non si può evitare un sistema labirintico, in breve burocrazia/tecnologia, che viene criticato sia all'esterno che all'interno dell'Ue?

Tanto più che il rivale emergente è formidabile. Di fronte a un'Europa che si sta affermando, il mondo anglofono ha reagito in modo rapido, potente e coeso nell'autunno 2020 per presentare un modello globale di soft law, di cui l'industria finanziaria è sostenitrice. La tabella di marcia è chiara. In una consultazione pubblicata alla fine di settembre, la fondazione International Financial Reporting Standards (Ifrs) ha proposto di unificare le iniziative esistenti a livello globale in materia di rendicontazione non finanziaria.

Cinque attori chiave (CDP1, CDSB1, GRI1, IIRC1 e SASB1) si sono immediatamente e collettivamente schierati dietro gli IFRS in una lettera aperta indirizzata alla IOSCO2. Da allora, i segnali nella stessa direzione provenienti dal mondo anglofono (ad esempio le Big Four, ovvero le quattro grandi società di revisione) sono aumentati a favore di un comune ombrello Ifrs.

L’Ifrs vuole operare all’interno di un ecosistema e unificare le iniziative locali e regionali, e prima di tutto l'UE, anche se ciò significa limitare le ambizioni finanziarie sostenibili. Il rapporto sulla standardizzazione dei principi contabili internazionali condotto dall’Ifrs a partire dal 2005 è stato attentamente valutato, in particolare in Europa. Il futuro ci dirà se l'UE è ancora pronta a mettere il suo destino nelle mani dell’Ifrs in termini di rendicontazione finanziaria sostenibile.

Speriamo che un'Europa unita e pragmatica riesca a far aderire il resto del mondo alla sua visione. La sfida è grande, ma vale la pena provarci, perché la finanza sostenibile è un argomento troppo serio per essere lasciato nelle mani dei soli contabili.