Come si diventa financial influencer oggi a InvestireNow

InvestireNow affronta oggi una tematica inedita con ospiti prestigiosi. “LinkedIn & gli altri social. Come diventare financial influencer” è infatti l’argomento della puntata di oggi condotta dal caporedattore di Investire Marco Muffato. Una scelta non casuale quella di InvestireNow perché ispirata al tema della cover di Investire ottobre (vedi foto in basso) “Borsa chi influenza la rotta. Sulla scelta dei risparmiatori pesa la scelta dei ‘consulencer’, i consulenti finanziari abili nell’usare i social media per dialogare con i clienti e farne dei follower. Soprattutto via LinkedIn”.



Si diceva degli ospiti. In collegamento avremo alcuni dei maggiori financial influencer italiani ed esperti sul tema come Paolo Martini, amministratore delegato e direttore generale di Azimut Holding, con oltre 32mila follower su LinkedIn, Raimondo Marcialis, amministratore delegato di Roboforadvisor che di follower ne conta oltre 12mila, e Joe Capobianco, senior advisor di Kpmg nonché docente della Business School di Bologna oltre che docente dei corsi Investire Knowledge, che è un grande cultore della materia social e depositario dei segreti per un utilizzo ottimale di LinkedIn.



Alla puntata parteciperà anche il giornalista di Investire Riccardo Venturi, che ha realizzato l’articolo di cover di Investire ottobre “LinkedIn e gli altri, l’eldorado dei web financial influencer”



La puntata andrà come sempre in diretta videostreaming a partire dalle 18.30 sui canali Facebook di Investiremag.it e sul canale YouTube di Economygroup.