Consultinvest, ok di Bankitalia all'unione con Sol&Fin

Consultinvest, la società guidata da Maurizio Vitolo ha ricevuto da Banca d’Italia il nulla osta all’operazione con Sol&Fin, società fondata da una figura storica nel mondo consulenza quale Gianfranco Cassol, con sede a Milano e con una dote di oltre 150 professionisti.

Un matrimonio significativo nel mercato delle reti che vede l’unione di due società storiche mondo della consulenza che insieme raggiungono una dimensione di masse per oltre 2 miliardi di euro (solo lato advice) e una struttura di 450 professionisti su tutto il territorio italiano.

Questa unione consentirà al gruppo Consultinvest di rafforzarsi nel mercato della consulenza finanziaria e dell'advisory, e allo stesso tempo di proseguire nel percorso di crescita che nel corso degli ultimi 12 mesi ha prodotto altre due operazioni di rilievo, prima attraverso la partnership con Alpenbank e poi con l’acquisizione di Multilife, lo scorso luglio, che ha permesso alla società di allargare il perimetro anche al settore assicurativo.

Maurizio Vitolo, fondatore del gruppo Consultinvest ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di poter ufficializzare questa operazione a cui abbiamo lavorato con determinazione, nel segno della crescita e della continuità, e credendo fermamente nell’importanza strategica di unirci a una realtà unica per storia, serietà e professionalità come Sol&Fin. Abbiamo più volte ribadito la volontà di crescere per aggregazioni, e l’operazione odierna è un ulteriore traguardo, da cui ripartiamo per proseguire nel nostro piano di sviluppo volto a posizionarci sempre più tra i protagonisti del mercato."

Grazie all'acquisizione di Sol&Fin oggi il gruppo, che dispone sia di una Sgr che di una Sim, a a superare complessivamente i 3 miliardi di euro di asset tra gestione e in consulenza.