LinkedIn, Martini, Marcialis e Capobianco svelano i segreti per conquistare follower

Come diventare un financial influencer di successo su LinedIn? InvestireNow, nella puntata condotta dal caporedattore di Investire Marco Muffato, ha affrontato ieri il tema con ospiti di grande prestigio e apprezzato autori di post sul social network più amato dai professionisti della finanza come Paolo Martini (nella foto a destra), amministratore delegato e direttore generale di Azimut Holding, che ha oltre 32mila follower su LinkedIn, e Raimondo Marcialis (nella foto a sinistra), amministratore delegato di Roboforadvisor che di follower ne conta oltre 15mila. Ha partecipato alla puntata anche Joe Capobianco (nella foto in basso a destra), senior advisor di Kpmg nonché docente della Business School di Bologna oltre che docente dei corsi Investire Knowledge, che ha svelato i 4 segreti per un utilizzo ottimale di LinkedIn e a come essere valorizzati dall’algoritmo del famoso social network.



Alla puntata ha partecipato inoltre anche il giornalista di Investire Riccardo Venturi, che ha realizzato l’articolo di cover di Investire ottobre “LinkedIn e gli altri, l’eldorado dei web financial influencer”