21Shares, scambi giornalieri di Etp oltre i 5 milioni di dollari

Il 21 ottobre scorso 21Shares ha raggiunto un volume complessivo di scambi sulla propria gamma di Etp pari a 5,3 milioni di dollari, segnando la miglior giornata di scambi dalla propria nascita e superando il precedente miglior risultato di 4,4 milioni, conseguito il 3 agosto di quest’anno.

ABTC di 21Shares, il primo Et a replica fisica sul Bitcoin, è uno degli Etp dai rendimenti più alti degli ultimi 30 giorni, con una performance del 6,8%, superiore perfino al mercato spot secondo l’indice CCCAGG BTC/USD di CryptoCompare, che nello stesso arco temporale ha guadagnato il 6,6%.

Questo risultato arriva anche sull’onda della notizia che Paypal consentirà i pagamenti in criptovalute, a seguito della quale il prezzo del Bitcoin ha superato la soglia dei 13.000 dollari per la prima volta quest’anno.

Con una base di utenti che ad oggi, secondo l’Università di Cambridge, conta 100 milioni di crypto-investitori, l’ingresso di altri 400 milioni di potenziali investitori grazie a Paypal rappresenta per le criptovalute una pietra miliare importantissima nella loro diffusione a livello globale. La base investitori delle criptovalute equivale oggi ad appena il 2%, utenti di internet (4 miliardi di individui), a dimostrazione che stiamo ancora vivendo la fase iniziale della maturità tecnologica del Bitcoin.

Ma una notizia ancor più interessante riguarda il fatto che le criptovalute saranno disponibili su Venmo a partire dal primo trimestre del prossimo anno. Acquistata da Paypal nel 2013, Venmo è tra le app di pagamento più apprezzate da oltre 60 milioni di americani, e viene utilizzata regolarmente per pagamenti ordinari come l'affitto e la spesa al supermercato.

criptovalute, e del Bitcoin in particolare, riscontrabile anche nelle performance dei suoi Etp.

L’integrazione delle criptovalute all’interno della app comporta che gli iscritti potranno investire e trasferire i Bitcoin con il proprio network, creando così un effetto rete sempre maggiore e, di conseguenza, spingendo ancora di più l’adozione di criptovalute.

Dall’inizio dell’anno, il Bitcoin ha reso oltre l’80% e investimenti di oltre 10 miliardi di dollari sono stati inseriti nei bilanci di società quotate come MicroStrategy e Square. Come sottolineato da uno dei ricercatori di 21Shares, Lanre Ige, le imprese tendono spesso a seguire i trend, quindi è lecito aspettarsi che molte altre società riproporranno quanto fatto recentemente da Microstrategy e Square, andando ad acquistare quote importanti di Bitcoin nei prossimi mesi.

Solo il 22 ottobre scorso, Paul Tudor Jones, leggendario gestore di fondi speculativi, ha dichiarato alla CNBC che mai come oggi crede nel Bitcoin, e ha descritto questa criptovaluta come la copertura migliore contro l’inflazione e come un investimento paragonabile a scommettere su Apple o Google alle loro origini.