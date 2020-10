Afflussi, Etf e Etp sorpassano gli hedge fund

Gli asset investiti nell'industria globale degli Etf e degli Etp guadagnano 3,58 trilioni di dollari in più rispetto al quelli investiti in hedge fund. Il dato, relativo alla fine del terzo trimestre 2020, è fornito da Etfgi. L'incremento è del 18,15% rispetto all'anno scorso.

Come aveva anticipato la società indipendente di consulenza specializzata in prodotti passivi, le attività investite nel settore globale Etf / Etp hanno superato il livello che fu raggiunto alla fine del secondo trimestre 2015 da quelle investite in hedge fund. Dalla crisi finanziaria del 2008 ad oggi, gli afflussi netti in Etf e Etp hanno superato queli dei fondi speculativi.

Secondo la ricerca di Etfgi, al terzo trimestre del 2020, 6,89 trilioni di dollari sono stati investiti in 8.402 tra Etf e Etp, quotati a livello globale. Il che rappresenta un aumento delle attività del 9,76% nel trimestre.

Nello stesso periodo gli asset investiti in hedge fund a livello globale sono aumentati del 4,2%, raggiungendo 3,31 trilioni distribuiti in 8.019 hedge fund (fonte: HFR).

Durante il terzo trimestre del 2020, gli Etf e Etp quotati a livello globale hanno raccolto 194,4 miliardi di dollari di afflussi netti. Al contrario, HFR riferisce che, nello stesso periodo, la raccolta degli hedge fund si è fermata a 13 miliardi.

In fine, nel terzo trimestre del 2020, la performance dell'indice composito ponderato HFRI Fund è aumentata del 4,24%, mentre l'indice S&P 500 con dividendi è cresciuto dell'8,92%. Da inizio anno, l'indice HFRI Fund Weighted Composite è aumentato dello 0,64%, mentre l'indice S&P 500 con dividendi è aumentato del 5,37%.