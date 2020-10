Settembre, mese discreto a livello complessivo ma che fa registrare qualche sorpresa negativa nel ranking delle reti. A fronte di un gruppo come Fideuram, che forte delle sue quattro reti, che surclassa le avversarie (841 milioni di euro di raccolta netta totale, 433 milioni di nuovi afflussi nel gestito) anche se del calibro di FinecoBank (483 milioni di euro, 258 milioni nel gestito) e di Banca Generali (390 milioni, di cui 116 in gestito), vanno invece registrati i risultati col segno meno di Banca Mediolanum (-6,6 milioni di euro nella raccolta netta totale compensati dai 167 milioni di raccolta in gestito: “Settembre è sempre influenzato da una marcata attività bancaria in uscita, soprattutto per chi come noi è la banca di principale riferimento per i propri clienti”, aveva dichiarato l’ad Massimo Doris in un comunicato relativo ai dati sul nono mese dell’anno) e di Azimut (-90,8 milioni di euro, di cui -37 in gestito). E le altre? Sorpresa Bnl Bnp Paribas Life Banker che con 116 milioni di produzione totale (di cui 46 in gestito) supera sia Allianz Bank (a quota 104 milioni di euro, di cui 59 in gestito) e CheBanca! (103 milioni di cui 13 in gestito).



Ecco nella tabella i dati di tutte le reti del ranking Assoreti nel nono mese dell’anno.