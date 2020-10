Illimity presenta il portale informativo AggregaConti.com

Illimity, banca ad alto tasso tecnologico quotata all’MTA di Borsa Italiana, presenta il portale Aggregaconti.com, che fornisce gratuitamente agli utenti tutte le informazioni utili per comprendere appieno i vantaggi delle innovazioni in ambito open banking. Come funziona la PSD2? Quali sono i benefici dell’Open Banking per il consumatore? Come dimostra una ricerca condotta da IPSOS in collaborazione con illimity, per 6 italiani su 10 gestire le proprie finanze è un’attività faticosa e causa di dispendio di energie personali e non sono in molti a conoscere ed utilizzare le innovazioni offerte dalla PSD2 e dalla tecnologia. AggregaConti.com permette di orientarsi sulla normativa europea PSD2 e sui benefici concreti che ne derivano, a partire dal servizio di aggregazione conti ma non solo. La PSD2 cambia infatti il modo di approcciarsi alle finanze e il rapporto con le proprie spese. Aggregare i conti è soltanto il primo passo ed è il mezzo che permette di leggere più facilmente e in maniera più efficace i dati delle proprie transazioni bancarie con la stessa sicurezza del proprio online banking. In alcuni casi è anche possibile analizzare il proprio comportamento di spesa, ricevere suggerimenti personalizzati e autorizzare su piattaforme di aziende diverse la disposizione di pagamenti. Questo nuovo paradigma permette, inoltre, la collaborazione non solo tra banche ma anche tra fintech e terze parti altamente tecnologiche.